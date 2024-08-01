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Петербургский дневник

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Масштабные учения ВМФ РФ завершены

Масштабные учения ВМФ РФ завершены

Рассказали в Минобороны Министерство обороны РФ сообщило о завершении плановых учений ВМФ, которые проходили в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии.

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