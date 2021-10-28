Онколог назвал ранние симптомы рака, при которых срочно нужен врач

Специально для "Российской газеты" д.м.н., член-корреспондент РАН, главный врач онкологического центра Лапино-2 Михаил Давыдов рассказал, почему сегодня онкологические заболевания "борются" за первое место среди причин смертности во всем мире.
Специально для "Российской газеты" д.м.н., член-корреспондент РАН, главный врач онкологического центра Лапино-2 Михаил Давыдов рассказал, почему сегодня онкологические заболевания "борются" за первое место среди причин смертности во всем мире.
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