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Онколог назвал ранние симптомы рака, при которых срочно нужен врач

Онколог назвал ранние симптомы рака, при которых срочно нужен врач

Специально для "Российской газеты" д.м.н., член-корреспондент РАН, главный врач онкологического центра Лапино-2 Михаил Давыдов рассказал, почему сегодня онкологические заболевания "борются" за первое место среди причин смертности во всем мире.

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