Крупному водочному заводу Novabev Group приостановили лицензию

Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) в Нижегородской области приостановила действие лицензии АО «Спиртзавод Чугуновский», который принадлежит крупнейшему производителю водки в стране Novabev Group.