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Крупному водочному заводу Novabev Group приостановили лицензию

Крупному водочному заводу Novabev Group приостановили лицензию

Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) в Нижегородской области приостановила действие лицензии АО «Спиртзавод Чугуновский», который принадлежит крупнейшему производителю водки в стране Novabev Group.

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