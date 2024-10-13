Крупному водочному заводу Novabev Group приостановили лицензию

Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) в Нижегородской области приостановила действие лицензии АО «Спиртзавод Чугуновский», который принадлежит крупнейшему производителю водки в стране Novabev Group.
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