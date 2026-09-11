Происшествия
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Происшествия

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Председатель Следственного комитета запросил доклад по уголовному делу по факту ДТП в Иркутской области, в результате которого погиб ребенок

Председатель Следственного комитета запросил доклад по уголовному делу по факту ДТП в Иркутской области, в результате которого погиб ребенок

Следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.

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