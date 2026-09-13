Синоптик сообщил дату начала метеорологической осени в Москве

Метеорологическая осень в Москве наступит в ближайшие дни, сообщает РИА Новости. По данным специалистов, переход к осеннему периоду определяется устойчивым снижением среднесуточной температуры воздуха ниже 15 градусов Цельсия.
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