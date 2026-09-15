📩 Привет! Впервые пишу вам, но очень уж интерпретация текущих новостей про ИИ меня простимулировала высказаться, учитывая что я кажется таки кое чего понимаю как инженер в этих ваших нейронках и все топовые модели использую ежедневно :) Так вот.
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