📩 Привет! Впервые пишу вам, но очень уж интерпретация текущих новостей про ИИ меня простимулировала высказаться, учитывая что я кажется таки кое чего понимаю как инженер в этих ваших нейронках и все топовые модели использую ежедневно :) Так вот.