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У «Боруссии» Менхенгладбах 4 поражения на старте сезона Бундеслиги – клуб уволил тренера после 3-го. Команда идет последней в таблице с 0 очков

«Боруссия» Менхенгладбах потерпела четвертое подряд поражение на старте сезона Бундеслиги.  Сегодня команда уступила «Майнцу» дома со счетом 3:4 в 4-м туре.

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