Татьяна Монтян: Куда ездил Портнов накануне своего убийства?

Какую тайную миссию мог выполнять Портнов в Украине перед своей смертью? Насколько достоверны слухи о переговорах Портнова с Ермаком? Какова роль Шария и Мосийчука в распространении информации о Портнове? Говорят, что Портнов незадолго до убийства побывал в Украине и вёл там важные переговоры.