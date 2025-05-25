Татьяна Монтян: Куда ездил Портнов накануне своего убийства?

Какую тайную миссию мог выполнять Портнов в Украине перед своей смертью? Насколько достоверны слухи о переговорах Портнова с Ермаком? Какова роль Шария и Мосийчука в распространении информации о Портнове? Говорят, что Портнов незадолго до убийства побывал в Украине и вёл там важные переговоры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии