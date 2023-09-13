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Дешам о допинге Погба: «Еще один удар для него. С Полем сейчас происходит столько плохого... Это сложно»

Дешам о допинге Погба: «Еще один удар для него. С Полем сейчас происходит столько плохого... Это сложно»

30-летний полузащитник «Ювентуса» сдал положительную допинг-пробу на тестостерон, за что ему грозит отстранение от футбола на срок до четырех лет.

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