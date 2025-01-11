Гусев: более 15 беспилотников сбиты над Воронежской областью

Силы противовоздушной обороны отражают массированную атаку беспилотников ВСУ в Воронежской области. Как сообщил губернатор Александр Гусев, начала ночи на 11 января системы ПВО сбили уже более 15 украинских дронов над регионом.
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