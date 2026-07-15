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Сийярто покидает парламент Венгрии ради должности в китайской компании

Сийярто покидает парламент Венгрии ради должности в китайской компании

Отказ от своего депутатского мандата и переход на руководящую позицию в китайской корпорации BYD анонсировал экс-глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, 15 июля на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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