Максим Галкин в шoке, его "pазоблачили" и "нeйтрализовали"

Сергей ЕПолитикаМаксим Галкин в шoке, его "pазоблачили" и "нeйтрализовали" В деревне Грязь, что в Одинцовском районе Московской области, совсем недавно жители столкнулись с нeобъяснимым явлением.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЗайцев Виктор Зайцев ВикторПро собаку Баскервилей...смешно. Только это "Членорояльному" похоже надо выть. Пан Аваков не просто ради статистики появился в публичной сфере незалэжной от ума. Да ещё с таким вот содержанием своих мемуаров-"Как я трудился под мудрым и чутким руководством пана Зю". А что до Галкина. Эти дебилы из КУева не понимают даже элементарного. Для любого артиста, чем скандальнее про него "инфа", тем выше их рейтинг. В общем...Обнюхались и обкурились окончательно, придурки.Комментировать
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