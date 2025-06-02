Стартовало мероприятие по зачитыванию вслух имен жертв сражений на Окинаве

Мероприятие, в ходе которого были зачитаны имена более 240 000 человек, погибших в ожесточенных боях в префектуре Окинава во время Второй мировой войны, началось в воскресенье на острове Иэ, сообщает 2 июня англоязычная японская газета The Japan Times.