Стартовало мероприятие по зачитыванию вслух имен жертв сражений на Окинаве

Мероприятие, в ходе которого были зачитаны имена более 240 000 человек, погибших в ожесточенных боях в префектуре Окинава во время Второй мировой войны, началось в воскресенье на острове Иэ, сообщает 2 июня англоязычная японская газета The Japan Times.
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