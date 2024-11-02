Сумма штрафов Google в России превышает всё мировое богатство, — подсчитали The Washington Post

От Google требуют 2 ундециллиона ₽ (36 нулей!) или 20 дециллионов $ (33 нуля!). В цифрах это столько: 20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 $Всё богатство планеты составляет "всего" 477 триллионов (12 нулей).