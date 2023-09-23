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Марочко: Между боевиками «Айдара*» и наемниками из Польши была перестрелка

Марочко: Между боевиками «Айдара*» и наемниками из Польши была перестрелка

Специалист в сфере военного дела Андрей Марочко поделился данными о том, что личный состав нацбата киевского режима «Айдар*» и наёмническое подразделение из Польши устроили перестрелку на Краснолиманском участке линии боевого соприкосновения.

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