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30-летний боец ЧВК «Вагнер» погиб в зоне СВО

30-летний боец ЧВК «Вагнер» погиб в зоне СВО

В Новосибирской области простились с Романом Черняйкиным, который погиб в ходе спецоперации. Он пал при освобождении города Артемовск в ДНР В последний путь Романа Черняйкина проводили в селе Мамоново Маслянинского района Новосибирской области.

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