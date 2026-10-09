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Царьград

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В Новосибирске причал за 420 млн рублей построят на набережной

В Новосибирске причал за 420 млн рублей построят на набережной

Заместитель руководителя департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Дмитрий Колпаков оценил строительство эстакадного причала на Михайловской набережной в 420 млн рублей, еще 25 млн потребуется на проектно-изыскательские работы.

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