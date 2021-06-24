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Постпред Крыма предложил внести Великобританию в список недружественных стран

Постпред Крыма предложил внести Великобританию в список недружественных стран

Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов на фоне инцидента с британским эсминцем предложил включить Великобританию в список недружественных России стран, сообщает РИА "Новости".

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