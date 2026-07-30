«Свистать всех на верфь!»: Главком ВМФ РФ поделился сокрушительной мечтой, от вида которой супостата кондратий хватит Обещание адмирала Моисеева приступить к программе строительства супер-эсминцев в сегодняшних условиях могут исполнить только китайцы с северокорейцами На фото: главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев На днях серьезно удивил главнокомандующий Военно-Морским флотом России адмирал Александр Моисеев.