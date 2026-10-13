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Нидерланды не пустили трёх российских гимнасток на отборочный этап Олимпиады

Нидерланды не пустили трёх российских гимнасток на отборочный этап Олимпиады

Власти Нидерландов отказали в визе трём лидерам женской российской сборной по спортивной гимнастике — Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой.

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