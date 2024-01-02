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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джонни Херберт посоветовал Норрису остаться в «Макларене»: «Риск в «Ред Булл» не стоит того»

По ходу 2023 года появлялись предположения, что пилот «Макларена» Ландо Норрис может стать напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл».

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