Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Почему Россия не может поддерживать Израиль

Почему Россия не может поддерживать Израиль

Некоторые люди удивляются, почему русские однозначно не встали на сторону Израиля и не осудили палестинцев.

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Комментарии
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М
Мария
Израиль нам не друг, и не враг, а так.....
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17 час.
Татьяна Романова
Н капли жалости, или сочувствия к Израилю.
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17 час.
Садко Гусляр
...ещё с библейских времён, а может даже ещё и раньше, где бы не появлялось это неугомонное племя, там всегда начинались волнения, беспорядки, погромы, и, как правило, резня, в чём мы все сейчас и убеждаемся на жирных украинских чернозёмах... - и ведь эти пройдохи убеждают весь подлунный мир, что они самые-самые страдальцы на всём белом свете...
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16 час.

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