Почему Россия не может поддерживать Израиль

Садко Гусляр

...ещё с библейских времён, а может даже ещё и раньше, где бы не появлялось это неугомонное племя, там всегда начинались волнения, беспорядки, погромы, и, как правило, резня, в чём мы все сейчас и убеждаемся на жирных украинских чернозёмах... - и ведь эти пройдохи убеждают весь подлунный мир, что они самые-самые страдальцы на всём белом свете...