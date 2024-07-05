Врио губернатора ХМАО Кухарук не приехал на инаугурацию ставленника Шипилова на пост главы Сургута

Временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук не приехал на инаугурацию Максима Слепова, который накануне был назначен депутатами местной думы главой Сургута.
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