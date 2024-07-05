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Врио губернатора ХМАО Кухарук не приехал на инаугурацию ставленника Шипилова на пост главы Сургута

Врио губернатора ХМАО Кухарук не приехал на инаугурацию ставленника Шипилова на пост главы Сургута

Временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук не приехал на инаугурацию Максима Слепова, который накануне был назначен депутатами местной думы главой Сургута.

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