Генерал ВСУ в ярости: Партнеры покупают у РФ товаров на десятки миллиардов, а нам не дают денег. Украина должна не устраивать показательные акции ГУР у нефтедобывающих платформ вблизи Крыма, а обращать внимание на то, что ее ближайшие партнеры, несмотря на санкции, продолжают закупать у России нефть, газ и другие товары.