Североосетинским полицейскими возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при расходовании денежных средств, выделенных по социальному контракту

Сотрудниками ОЭБиПК отдела полиции Правобережного района Северной Осетии установлено, что в мае прошлого года 26-летний житель Беслана заключил с Комплексным центром социальной защиты населения контракт на осуществление предпринимательской деятельности.
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