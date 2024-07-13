Полковник запаса Хатылев: Польша не имеет права сбивать российские ракеты

Начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России полковник запаса Сергей Хатылев рассказал RT, что Польша не имеет права сбивать российские ракеты над Украиной, несмотря на заявление главы МИД Радослава Сикорского о том, что Варшава рассмотрит такую возможность.