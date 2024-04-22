Наше мнение, какие страны из наших бывших нужны России в Союзном государстве, а от каких можем и отказаться

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Sergey Ivanov

Дурак этот автор! Неужели он не понимает, что «влияние» надо оплачивать? Если мы хотим, чтобы Таджикистан был в орбите наших интересов- нам придется заплатить за это. Пример- Осетия с Абхазией. Мы зачем- то решили, что они должны быть в зоне наших интересов. И с тех пор платим им дань. Потому, что стоит нам хоть раз не заплатить- и они продадут свою самостийность любому другому. Бюджет Чечни на 80% состоит из траншей из Москвы. И «верный пехотинец» не моргнув глазом повернет свою банду против России, стоит нам хоть раз не заплатить. И можете быть уверены: Он дойдет до Москвы! Автор говорит, что тот же Таджикистан является нашей «Брестской крепостью», защищая наши южные рубежи от азиатских банд. Но стесняется говорить о том, что для того, чтобы отгородиться от афганских бандитов, мы впустили в свою страну бандитов таджикских. Которые точно так же ненавидят Россию и все русское. Так что мы выиграли? 2000 лет назад в эту ловушку попала Римская империя. Она сумела распространить свое влияние на все Средиземноморье. Но за это она была вынуждена платить! А в результате центр слабел, а окраины усиливались. И многие начинали задумываться: -Может, хватит кормить Рим? И Империя распалась... Может быть, пойдем другим путем? Наплевать на наших братьев! Займемся своей страной. Своей землей. Сделаем ее лучше. Богаче. И тогда наши братья сами встанут в очередь записываться к нам в друзья.... И не надо вот так задешево продавать Россию, как это делает наша власть. Быть гражданином России- это большая честь! И честь эту еще надо заслужить! Например, службой в армии. Или добросовестной многолетней работой на благо России.