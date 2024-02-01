Рэпер 50 Cent поразился трюком ростовского каскадера Чеботарева

Трюк, выполненный ростовским каскадером Евгением Чеботаревым, поразил американского рэпера 50 Cent.Артист разместил в соцсети видео трюка россиянина, который, находясь на крыше движущегося автомобиля, перепрыгнул стоящий на земле истребитель в тот момент, когда над ним пролетал другой самолет.
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