Бойцы восстанавливают сбитые дроны "Баба-Яга" ВСУ и отправляют их на передовую

ИЗВЕСТИЯ Украинские беспилотники массово переходят на сторону российских военных. Наши зенитчики сбивают вражеские дроны, забирают в качестве трофеев, изучают и восстанавливают, чтобы использовать фонте в свою пользу.
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