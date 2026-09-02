Смоленский городской Совет поздравил с юбилеем заслуженного художника

Депутат Смоленского городского Совета Наталия Семенцова приняла участие в торжественном мероприятии, посвящённом 85-летию художника, педагога Сергея Егоровича Потапова.
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