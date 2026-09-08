Кремль ответил на призыв Токио убрать мемориал победы над Японией

Принимать во внимание требование Токио демонтировать мемориал победы СССР над Японией, установленный в Хабаровске, Москва не может заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам на брифинге, об этом 8 сентября сообщает РБК.
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