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Кремль ответил на призыв Токио убрать мемориал победы над Японией

Кремль ответил на призыв Токио убрать мемориал победы над Японией

Принимать во внимание требование Токио демонтировать мемориал победы СССР над Японией, установленный в Хабаровске, Москва не может заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам на брифинге, об этом 8 сентября сообщает РБК.

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