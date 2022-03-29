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"Ходить и оглядываться теперь?": опасность в жилом районе Владивостока напугала народ

"Ходить и оглядываться теперь?": опасность в жилом районе Владивостока напугала народ

Новая опасность в жилом районе Владивостока напугала местных жителей. Дело в том, что в районе улицы Русской от одного из балконов многоэтажки наполовину оторвалась кровля и сейчас держится буквально на волоске.

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