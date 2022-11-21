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Суд приговорил сына адвоката Павла Астахова к 3,5 годам колонии общего режима и взысканию 74,5 млн рублей

Суд приговорил Антона Астахова, сына известного адвоката Павла Астахова, к 3,5 годам колонии общего режима и постановил взыскать около 74,5 миллиона рублей в пользу потерпевшего, сообщает пресс-служба Фрунзенского районного суда Саратова.

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