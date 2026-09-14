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«Краснодар» – «Акрон» – самый крупный матч по обороту и прибыли для PARI в 8-м туре РПЛ

В PARI подвели итоги 8-го тура Альфа-Банк РПЛ. Больше всего ставок в денежном выражении букмекер принял на матч «Краснодар» – «Акрон» (1:1) – более 20% от общего оборота пари на события тура.

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