Больше 80% обследованных сельхозземель в Ярославской области не используются по назначению

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проанализированы результаты деятельности за 10 месяцев 2023 года в сфере государственного земельного надзора на территории Ярославской области.
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