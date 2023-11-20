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Больше 80% обследованных сельхозземель в Ярославской области не используются по назначению

Больше 80% обследованных сельхозземель в Ярославской области не используются по назначению

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проанализированы результаты деятельности за 10 месяцев 2023 года в сфере государственного земельного надзора на территории Ярославской области.

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