Симферополь, 16 июля. Крыминформ. В Крыму сегодня до 35 градусов жары. Об этом Крыминформу сообщили в Крымском гидрометцентре.
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