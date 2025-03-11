Противник предпринял массированную атаку БПЛА на Москву и Подмосковье, повреждены жилые дома, есть погибшие и раненые

Дроны попали в несколько жилых домов11 марта 2025, 11:47 Последствия атаки дронов на Подмосковье | Источник: Воробьев Live / TelegramМосковскую область ночью во вторник, 11 марта, атаковали десятки беспилотников.
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