Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Александр Маркитанов
    Автоматными очередями по агрессивной собачьей своре, это явление лечится весьма эффективно...в государстве, где есть ...Мигранты пошли на...
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    Да что вы так нервничаете,эту гребаную морковку из под груды хохложопского навоза даже прикрыть нельзя.И ни кто на эт...США сняли паузу в...
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    Спасибо автору за прекрасный материал. Вот с такими героями мы не можем не победить!«Мы зачищали опор...

Противник предпринял массированную атаку БПЛА на Москву и Подмосковье, повреждены жилые дома, есть погибшие и раненые

Противник предпринял массированную атаку БПЛА на Москву и Подмосковье, повреждены жилые дома, есть погибшие и раненые

Дроны попали в несколько жилых домов11 марта 2025, 11:47 Последствия атаки дронов на Подмосковье | Источник: Воробьев Live / TelegramМосковскую область ночью во вторник, 11 марта, атаковали десятки беспилотников.

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