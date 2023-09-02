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17-летний юниор «Мерседеса» Антонелли перейдет в «Ф-2» без участия в «Ф-3» и будет выступать за «Прему» в 2024 году (It.motorsport)

Восходящая звезда итальянского автоспорта Андреа Кими Антонелли перейдет в «Формулу-2», минуя «Формулу-3».

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