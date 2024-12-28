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На Украине начали останавливать трамваи для мобилизации граждан

На Украине начали останавливать трамваи для мобилизации граждан

В рамках мобилизации на Украине начали принудительно останавливать трамваи для отлова граждан, сообщает украинский Телеграм-канал «Политика страны»«Сотрудники ТЦК (украинское название военкоматов) в Харькове начали останавливать трамваи .

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