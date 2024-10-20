Политика как он...
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Политика как она есть

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Причастность США к подрыву "Северных потоков" обостряет ситуацию, считает эксперт

Причастность США к подрыву "Северных потоков" обостряет ситуацию, считает эксперт

  Россия начинает играть опасную партию с США на прямое обострение. И хотя на первый взгляд кажется, что ничего не изменилось, но на самом деле эксперты отмечают, что меняются принципиальные вещи, например: уже прямо обкатывается сценарий, при котором Россия может официально объявить войну США.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Если подрыв рассматривать в системе простой уголовщины, не важно какой страны, то все улики косвенные и на слова &quot;капитана порта (рейда)&quot; то и у него просто слова без прямых доказательств. Доказалова искать надо и искать много глубже, в структурах: &quot;Служб специальных операций (проектов)&quot;. А это уже работа не МИД а внешней разведки, так что думаю если что то нам и скажут то сильно подредактировано...... хотя повод для первой мировой был то же не ахти какой, но прокатил и очень мощно........
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12 час.
Генрих
Подрыв газопроводов, как повод для обьявления войны??? Это как известную сову натянуть на глобус... это далеко не повод.
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9 час.
М
Мария
Нашему бы теляте - да волка съесть!
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6 час.

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