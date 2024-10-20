Причастность США к подрыву "Северных потоков" обостряет ситуацию, считает эксперт

Дмитрий Гурин

Если подрыв рассматривать в системе простой уголовщины, не важно какой страны, то все улики косвенные и на слова "капитана порта (рейда)" то и у него просто слова без прямых доказательств. Доказалова искать надо и искать много глубже, в структурах: "Служб специальных операций (проектов)". А это уже работа не МИД а внешней разведки, так что думаю если что то нам и скажут то сильно подредактировано...... хотя повод для первой мировой был то же не ахти какой, но прокатил и очень мощно........