Илья Авербух вновь оскандалился — сумма перевалила за миллион

Поведение фигуриста опять обсуждают в Сети. Илья Авербух Pavel Kashaev/Global Look PressИлья Авербух вновь привлек к себе внимание общественности, однако на этот раз поводом стало не высказывание фигуриста, а его никуда не годящееся вождение.
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