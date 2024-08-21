Трудовые династии домостроительной компании удивили тюменских депутатов

ТЮМЕНЬ, 21 августа, ФедералПресс. Председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова совместно с депутатами посетила АО «Тюменскую домостроительную компанию», где главным инженером работает Дмитрий Антипов – председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.
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