Итак, первый сейчас главный вопрос - Остановится ли Азербайджан на Нагорном Карабахе или, найдя зацепку, пойдет дальше в Южную Армению торить дорогу для Турции? Говорил же президент Алиев, что Зангезурский, Гейчинский и Иреванский (включая Ереван) районы Армении являются историческими землями Азербайджана.
Поможет ли Запад Армении? Как это было в истории раньше
Комментарии
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д
дедПыхто
Армяне проживающие на Украине не стесняясь идут в всу чтобы убивать русских. Многие из них владеют лавками и успешно спонсируют сионистскую власть на Украине.
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1 час.
ШКИПЕР
Если Россия опять наступит на те же грабли это будет дуростью.
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18 мин.
ШКИПЕР
Почему чушь ? Посмотрите выступления Путина на ВЭФ .
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16 мин.
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