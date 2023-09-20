Поможет ли Запад Армении? Как это было в истории раньше

Итак, первый сейчас главный вопрос - Остановится ли Азербайджан на Нагорном Карабахе или, найдя зацепку, пойдет дальше в Южную Армению торить дорогу для Турции? Говорил же президент Алиев, что Зангезурский, Гейчинский и Иреванский (включая Ереван) районы Армении являются историческими землями Азербайджана.