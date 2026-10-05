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Царьград

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Правительство Свердловской области закупит внедорожники за 52 млн рублей

Правительство Свердловской области закупит внедорожники за 52 млн рублей

Правительство Свердловской области инициировало тендер на поставку шести полноприводных внедорожников за 52 млн рублей.

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