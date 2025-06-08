Военный аналитик перечислил условия для ликвидации Зеленского

Коротченко: Ликвидация Зеленского является прерогативой спецслужб Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко озвучил несколько условий, при которых президент Украины Владимир Зеленский может быть ликвидирован.
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