В Самаре чиновника оштрафовали на 5 тысяч за игнор жалобы

Суд в Самаре оштрафовал на 5 тысяч рублей заместителя руководителя департамента городского хозяйства и экологии, который не полностью рассмотрел жалобу жителя на состояние дороги и освещение на улице Гидроузловской.
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