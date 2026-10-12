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Чем рискует иностранец, получивший РВП через фиктивный брак

Чем рискует иностранец, получивший РВП через фиктивный брак

Тема получения разрешения на временное проживание через брак с гражданином России окружена множеством мифов и иллюзий.

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