ИА Новороссия "Дизельная сделка" работает: украинская ПВО ослепла, Маск тормозит Starlink. Теперь возрастает риск огромной трагедии, но не на фронте.
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