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В России прогнозируют появление новых профессий в сфере беспилотных технологий

В России прогнозируют появление новых профессий в сфере беспилотных технологий

Уже сейчас компании ищут не только технических экспертов, но и тех, кто умеет управлять дронами, обрабатывать аэрофотосъемку и интегрировать БПЛА в рабочие процессы В ближайшие годы роботы и дроны будут выполнять задачи, которые сейчас требуют участия десятков специалистов.

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