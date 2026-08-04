В России прогнозируют появление новых профессий в сфере беспилотных технологий

Уже сейчас компании ищут не только технических экспертов, но и тех, кто умеет управлять дронами, обрабатывать аэрофотосъемку и интегрировать БПЛА в рабочие процессы В ближайшие годы роботы и дроны будут выполнять задачи, которые сейчас требуют участия десятков специалистов.