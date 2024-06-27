Суд обязал администрацию калужского райцентра починить опасную детскую площадку

Людиновский районный суд обязал районную администрацию привести в порядок детскую площадку, потенциально опасную для детей, а также дорогу, не соответствующую правилам безопасности дорожного движенияЛюдиновский районный суд обязал районную администрацию привести в порядок детскую площадку, потенциально опасную для детей, а также дорогу, не соответствующую правилам безопасности дорожного движения.